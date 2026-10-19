Archiviata la vittoria in casa per 2-1 contro l'Udinese della scorsa giornata, in trasferta il Torino e Ignazio Abate vogliono dar continuità e cercare di centrare la terza vittoria in campionato. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro la squadra emiliana, la settima di campionato per i granata. Il Parma viene da un inizio difficile in Serie A, con 1 successo, 1 pareggio e 4 sconfitte e 4 punti accumulati e vuole dare una scossa alla propria stagione. I gialloblu hanno recentemente cambiato allenatore, con Alberto Gilardino che è subentrato a Carlos Cuesta. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.

20:35 - LA DIRETTA DI TORO NEWS

20:30 - LE PAROLE DI GILARDINO

20:20 - LE PAROLE DI ADAMS

20:15 - LE PAROLE DI ABATE

20:08 - I giocatori granata entrano in campo per il riscaldamento

20:00 - Portieri in campo per il riscaldamento

19:47 - Ecco le formazioni ufficiali della sfida

19:42 - Dal profilo X del Toro, ecco l'arrivo alcuni minuti fa dei giocatori granata al Tardini

Arrivati a Parma! 🚎💪 pic.twitter.com/OiiYhCfoQe — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 19, 2026

- Torino in perlustrazione del campo

19:30 - Dal canale X del Toro, ecco invece i convocati del Torino per la sfida di stasera contro i ducali

I Granata per la trasferta di Parma 🐂🚎 pic.twitter.com/vclHaGs9Tt — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 19, 2026

- Dal profilo X del Parma, i convocati gialloblu per la gara contro il Toro- Ecco, dal canale X del Torino, le maglie in vista del match.