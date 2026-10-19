Le ultime novità dallo Stadio Ennio Tardini sul prepartita di Parma-Torino, con gli aggiornamenti live direttamente dallo stadio
I precedenti di Parma-Torino (VIDEO)
Archiviata la vittoria in casa per 2-1 contro l'Udinese della scorsa giornata, in trasferta il Torino e Ignazio Abate vogliono dar continuità e cercare di centrare la terza vittoria in campionato. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro la squadra emiliana, la settima di campionato per i granata. Il Parma viene da un inizio difficile in Serie A, con 1 successo, 1 pareggio e 4 sconfitte e 4 punti accumulati e vuole dare una scossa alla propria stagione. I gialloblu hanno recentemente cambiato allenatore, con Alberto Gilardino che è subentrato a Carlos Cuesta. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.
20:35 - LA DIRETTA DI TORO NEWS
20:30 - LE PAROLE DI GILARDINO
20:20 - LE PAROLE DI ADAMS
20:15 - LE PAROLE DI ABATE
20:08 - I giocatori granata entrano in campo per il riscaldamento
20:00 - Portieri in campo per il riscaldamento
19:47 - Ecco le formazioni ufficiali della sfida
19:42 - Dal profilo X del Toro, ecco l'arrivo alcuni minuti fa dei giocatori granata al Tardini19:35 - Torino in perlustrazione del campo
19:30 - Dal canale X del Toro, ecco invece i convocati del Torino per la sfida di stasera contro i ducali
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