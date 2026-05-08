Si apre la giornata numero 36 del campionato con Torino-Sassuolo, ultima gara in casa prima del derby, nonché l'ultima senza le due curve allo stadio.

In rimonta, il Toro è riuscito a battere i neroverdi. La trentaseiesima giornata di Serie A si è aperta con una partita accesa, sporca e con parecchie emozioni. In gol sono andati Simeone e Pedersen per il Torino, ma prima di loro è stato Thorstvedt a sbloccare il punteggio. Nel primo tempo, anche Njie ha avuto più volte l'occasione di mettere la sua firma sul risultato. Guardando la classifica, il Torino si posiziona al dodicesimo posto, il Sassuolo al decimo.