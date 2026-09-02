Diramate le designazioni ufficiali per le gare della terza giornata di Serie A

Andrea Croveri
Mandragora

Mandragora torna al Filadelfia: "Avevo qualcosa in sospeso..." (VIDEO)

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato di Serie A 2026/27. Sarà Davide Massa a dirigere Fiorentina-Torino, in programma sabato 5 settembre alle ore 15.00 allo stadio Franchi. L'arbitro della sezione di Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Imperiale, con Arena quarto ufficiale. Al Var è stato designato Giua, mentre il ruolo di Avar. sarà affidato a Marini. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali.

Le designazioni arbitrali della terza giornata di Serie A

GENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45

GUIDA

PERROTTI – BERTI

IV: CREZZINI

VAR: AURELIANO

SC Freiburg v SC Braga - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second Leg

AVAR: PAGANESSI

FIORENTINA – TORINO Sabato 5/09 h.15.00

MASSA

MELI – IMPERIALE

IV: ARENA

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00

SOZZA (foto)

PERETTI – BACCINI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45

COLOMBO

BAHRI – PALERMO

IV: COLLU

VAR: CAMPLONE

AVAR: SANTORO

FROSINONE – VENEZIA Domenica 06/09 h. 15.00

PERRI

PASSERI – REGATTIERI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

PARMA – MONZA Domenica 06/09 h. 15.00

LA PENNA

TEGONI – VECCHI

IV: RAPUANO

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO

BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 06/09 h. 18.00

DI BELLO

GARZELLI – BIFFI

IV: PAIRETTO

VAR: PATERNA

AVAR: DEL GIOVANE

JUVENTUS – MILAN Domenica 06/09 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: FABBRI

AVAR: CAMPLONE

CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00

SACCHI J.L.

COSTANZO – LUCIANI

IV: FOURNEAU

VAR: PICCININI

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45

TREMOLADA

ROSSI L. – MONACO

IV: MARESCA

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti