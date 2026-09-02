Diramate le designazioni ufficiali per le gare della terza giornata di Serie A
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L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato di Serie A 2026/27. Sarà Davide Massa a dirigere Fiorentina-Torino, in programma sabato 5 settembre alle ore 15.00 allo stadio Franchi. L'arbitro della sezione di Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Imperiale, con Arena quarto ufficiale. Al Var è stato designato Giua, mentre il ruolo di Avar. sarà affidato a Marini. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali.
Le designazioni arbitrali della terza giornata di Serie AGENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45
GUIDA
PERROTTI – BERTI
IV: CREZZINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
FIORENTINA – TORINO Sabato 5/09 h.15.00
MASSA
MELI – IMPERIALE
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00
SOZZA (foto)
PERETTI – BACCINI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45
COLOMBO
BAHRI – PALERMO
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: SANTORO
FROSINONE – VENEZIA Domenica 06/09 h. 15.00
PERRI
PASSERI – REGATTIERI
IV: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
PARMA – MONZA Domenica 06/09 h. 15.00
LA PENNA
TEGONI – VECCHI
IV: RAPUANO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GARIGLIO
BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 06/09 h. 18.00
DI BELLO
GARZELLI – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: PATERNA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVENTUS – MILAN Domenica 06/09 h. 20.45
MARIANI
BINDONI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: FABBRI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00
SACCHI J.L.
COSTANZO – LUCIANI
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45
TREMOLADA
ROSSI L. – MONACO
IV: MARESCA
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
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