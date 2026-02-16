Torino-Bologna 1-2, la moviola: Fourneau fiscale, ammonizioni corrette, gara spezzettata

Il Bologna esce da Torino portandosi dietro tre punti pesanti e lasciando i granata in una situazione ancora più delicata rispetto a prima del fischio d’inizio di Francesco Fourneau . Il metro utilizzato dall’arbitro è stato particolarmente fiscale: tante interruzioni e un gioco che non è mai riuscito a scorrere con continuità. I frequenti fischi dell'arbitro si sono distinti nel deserto dello stadio.

La gestione dei cartellini

La direzione disciplinare ha lasciato qualche dubbio solo in un’occasione. Le ammonizioni sono state quattro: tre tra le fila granata (Maripan, Gineitis e Vlasic) e una per i rossoblù, Sohm, nei minuti finali. Provvedimenti corretti, resta però il mancato giallo a Zortea al 75’, autore di una scivolata rischiosa che avrebbe potuto meritare qualcosa in più di un semplice richiamo verbale. Il finale è stato frammentato e nervoso. Al 79’ un doppio stop per problemi fisici occorsi a Skorupski e Vitik ha interrotto a lungo il gioco, raffreddando il tentativo di forcing dei granata. Nei cinque minuti di recupero il Bologna ha gestito il possesso con esperienza, spezzando il ritmo con qualche fallo tattico e conducendo in porto una vittoria pesante.