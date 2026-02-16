Torino-Bologna 1-2, l’analisi dei gol: Marianucci cade nella finta di Castro

Il Toro subisce due reti in casa contro i rossoblù di Italiano: c'è anche grande sfortuna sul primo gol, ma sul secondo la difesa sbaglia

Federico De Milano Caporedattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 19:37)

Arriva un'altra sconfitta casalinga per il Torino che cade 1-2 contro il Bologna nel 25° turno di campionato. I granata rimontano parzialmente la sfortuna sull'autorete di Vlasic (che porta così in vantaggio gli ospiti) grazie a una bella giocata di Zapata e a un tiro preciso proprio del numero 10 croato. Il pareggio però dura poco perché Castro fa esultare i rossoblù con una grande giocata e una finta che disorienta Marianucci. Di seguito l'analisi delle tre azioni da gol che ci sono state in questa sfida di campionato allo stadio Olimpico Grande Torino.

Vlasic devia in porta il pallone: sfortuna Toro sul primo gol del Bologna Il secondo tempo del Torino si apre subito con una doccia gelata: il Bologna sblocca il match e passa in vantaggio subito dopo tre minuti di gioco. I rossoblù riescono a trovare la via del gol grazie a un affondo sulla fascia sinistra e che parte con un passaggio filtrante di Sohm, come si nota nell'immagine 1.

Il pallone servito dal centrocampista del Bologna arriva tra i piedi di Rowe che sulla fascia sinistra conduce la sfera e poi entra in area dal lato corto. Come si vede nell'immagine 2, qui fa partire un traversone basso che nelle sue idee doveva arrivare tra i piedi di Castro (solo al centro dell'area di rigore).

Nell'immagine 3 si vede però il pallone che si impenna. Questo è dovuto al fatto che c'è stata una deviazione di Vlasic che cambia totalmente le sorti dell'azione.

Il pallone, infatti, si direziona subito verso Paleari che si trova in prossimità del primo palo. Qui è rapido Moro a lanciarsi verso il pallone e a tentare un difficile colpo di tacco (immagine 4). Il centrocampista del Bologna manca però il contatto col pallone ma riesce nella cosa, per lui, più importante: ovvero mandare fuori tempo il portiere del Toro. Paleari perde infatti di vista il contatto con la palla che rotola in rete e questo è quindi a tutti gli effetti un autogol di Vlasic per il vantaggio del Bologna.

Il numero 10 si riscatta: grande precisione sul tiro dell'1-1 Il Torino trova il pareggio al 62' grazie a un'azione ben orchestrata da Zapata e che nasce da un colpo di testa di Marianucci, intento a spazzare via un pericoloso pallone alto e spiovente nella sua trequarti difensiva (immagine 1).

La palla arriva nella zona di Zapata che si trova in posizione al limite della regolarità (ma buona come mostreranno in seguito durante la gara le immagini del fuorigioco semi-automatico) e infatti i difensori del Bologna si fermano alzando il braccio, come si nota nell'immagine 2. Qui i difendenti rossoblù sbagliano perché perdono tempo nonostante la situazione di netta superiorità numerica di 5 vs 1 e infatti lasciano il tempo al centravanti granata di controllare il pallone.

Il numero 91 del Toro fa poi una grande giocata personale e si sposta la sfera verso la parte sinistra dell'area di rigore, aggirando prima un avversario, e arrivando a calciare con botta potentissima (immagine 3). Il tiro di Zapata è forte e viene respinto centralmente da Skorupski.

Per sfortuna del portiere polacco, la palla arriva tra i piedi di Vlasic al limite dell'area. Il numero 10 croato è chirurgico, dopo un primo controllo, a far passare la palla con precisione assoluta tra le gambe di Miranda, come si nota nell'immagine 4. Il trequartista ex West Ham trova così un grande gol per il momentaneo pareggio granata.

Il Bologna la vince con la grande qualità di Castro, ma Marianucci non fa bella figura Il Bologna dopo pochissimi minuti torna però in vantaggio e lo fa grazie ad un grande gol di Castro che fa esultare gli ospiti al 70'. L'azione nasce da un'intuizione sulla fascia destra di Bernardeschi che riceve palla e si accentra (immagine 1).

Il numero 10 del Bologna si accentra e con il suo mancino fa partire un pallone basso e filtrante per aggirare il suo marcatore Lazaro e il resto della difesa del Toro, come si nota nell'immagine 2.

Il passaggio di Bernardeschi è dovuto al fatto che c'è stato un ottimo tagli in area di rigore di Castro che raccoglie il pallone spalle alla porta, fa un controllo orientato e una finta di corpo col tempismo giusto (immagine 3) con i quali manda fuori tempo Marianucci.

Il difensore ex Empoli si accorge dell'errore e prova a tenere il contrasto fisico per non far girare la punta avversaria. Il numero 9 argentino però con una conclusione d'esterno è molto preciso a mandare il pallone a fil di palo dove Paleari non riesce ad arrivare e anche a farlo passare tra le gambe di Coco, come si nota nell'immagine 4. Il Toro cade così in casa per la settima volta in questa Serie A.