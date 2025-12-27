Torino-Cagliari 1-2, il tabellino: tre ammoniti per i granata

Dopo due vittorie consecutive, arriva una sconfitta per il Torino. Termina 1-2 il match allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Cagliari di Fabio Pisacane. Arriva una sconfitta dolorosa per il Toro che si fa rimontare il gol del vantaggio. Per il Torino in gol Vlasic nel primo tempo. I sardi, invece, hanno realizzato nel primo tempo il gol dell'1-1 con il colpo di testa di Prati mentre nella ripresa è Kilicsoy a decidere il match con una grande azione personale. Nei 90' ammoniti tre giocatori granata: Vlasic ammonito nel primo tempo per una trattenuta mentre nella ripresa giallo per Nkounkou e Aboukhlal.