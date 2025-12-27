Dopo due vittorie consecutive, arriva una sconfitta per il Torino. Termina 1-2 il match allo stadio Olimpico Grande Torino fra i granata di Marco Baroni e il Cagliari di Fabio Pisacane. Arriva una sconfitta dolorosa per il Toro che si fa rimontare il gol del vantaggio. Per il Torino in gol Vlasic nel primo tempo. I sardi, invece, hanno realizzato nel primo tempo il gol dell'1-1 con il colpo di testa di Prati mentre nella ripresa è Kilicsoy a decidere il match con una grande azione personale. Nei 90' ammoniti tre giocatori granata: Vlasic ammonito nel primo tempo per una trattenuta mentre nella ripresa giallo per Nkounkou e Aboukhlal.
postpartita
Torino-Cagliari 1-2, il tabellino: tre ammoniti per i granata
IL TABELLINO DI TORINO-CAGLIARI 1-2:
Marcatori: 27' Vlasic (T), 45' Prati (C), 66' Kilicsoy (C)
Ammoniti: 36' Vlasic (T), 91' Nkounkou (T), 93' Aboukhlal (T)
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen (80' Aboukhlal), Asllani (77' Ngonge), Gineitis (80' Ilkhan), Lazaro (67' Nkounkou); Vlasic; Simeone, Adams (67' Zapata). A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembele, Casadei, Biraghi, Njie, Pellini. Allenatore: Marco Baroni.
CAGLIARI (3‑5‑2): Caprile; Zappa, Luperto, Deiola; Palestra, Adopo, Mazzitelli (73' Cavuoti), Prati (84' Obert), Idrissi; Gaetano (67' Esposito), Kilicsoy (73' Borrelli). A disposizione: Ciocci, Radunovic, Di Pardo, Rog, Pintus, Pavoletti, Trepy, Cogoni. Allenatore: Pisacane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA