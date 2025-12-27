14.55 - Seguite la diretta testuale del match qui su Toro News
prepartita
Torino-Cagliari, le ultime dai campi: ricordo dello stadio per Mihajlovic
14.50 - Riscaldamento finito. Squadre rientrate negli spogliatoi
14.45 - Applausi di tutto lo stadio quando lo speaker ha ricordato Sinisa Mihajlovic
14.25 - Sono state rese note le formazioni ufficiali del match
14.25 - I giocatori delle due formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento
14.10 - Portieri granata in campo
13.50 - Squadre arrivate allo stadio
13:30 - Un'ora e mezza al fischio d'inizio di Torino-Cagliari.
Lettrici e lettori di Toro News, ci siamo quasi: alle 15:00 è previsto il fischio d'inizio della gara tra Torino e Cagliari. Come sempre, qui su Toro News vi raccontiamo non solo la partita, ma anche l'avvicinamento: qui sopra troverete tutti gli aggiornamenti minuto per minuto del prepartita di Torino-Cremonese, grazie ai nostri inviati all'Olimpico Grande Torino. La partita è valevole per la quindicesima giornata di Serie A.
