Buona la prima per Ignazio Abate. Il Toro ha la meglio per 1-0 della Carrarese e si aggiudica il pass per i sedicesimi di finale. A decidere l'incontro la rete dell'8' di Giovanni Simeone, in un'estate caratterizzata da una sola rete nel precampionato.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Torino e Carrarese:

#TorinoCarrarese mi ha ricordato le partite di pallanuoto che mandavano alla rai negli anni ottanta il sabato pomeriggio: emozioni pari allo zero e una sensazione di galleggiamento da crollo psichico. @TorinoFC_1906 #cairovattene #coppaitalia

È finita…#TorinoCarrarese 1-0…di sta prima uscita ufficiale del #Toro mi ha convinto poco o nulla…#TorCar#Toro#CoppaItalia