Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Torino e Carrarese
Torino - Carrarese 1-0: il film della partita
Buona la prima per Ignazio Abate. Il Toro ha la meglio per 1-0 della Carrarese e si aggiudica il pass per i sedicesimi di finale. A decidere l'incontro la rete dell'8' di Giovanni Simeone, in un'estate caratterizzata da una sola rete nel precampionato.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Torino e Carrarese:
#TorinoCarrarese— 𝓭𝓻.ᴾᴬᵁᴸ (@rotre54) August 15, 2026
🟪 C'è un tal Casadei forse parente dell' orchestra spettacolo che come ruolo si tocca in continuazione i capelli.
Ma Cairo dove li trova questi ? pic.twitter.com/Vxa5j3DIwe
#TorinoCarrarese mi ha ricordato le partite di pallanuoto che mandavano alla rai negli anni ottanta il sabato pomeriggio: emozioni pari allo zero e una sensazione di galleggiamento da crollo psichico. @TorinoFC_1906 #cairovattene #coppaitalia— Alessandro Sottile (@ale_sottile) August 15, 2026
È finita…#TorinoCarrarese 1-0…di sta prima uscita ufficiale del #Toro mi ha convinto poco o nulla…#TorCar#Toro#CoppaItalia— Losco (@Loscoindividuo) August 15, 2026
Povero Fiz Jim sta capendo dove minchia e' capitato....prende palla e gioca da solo🫣🫣🫣🫣 #TorinoCarrarese— Andrea (@GranataAndy) August 15, 2026
Stasera molto male, molto molto male #TorinoCarrarese #SFT— Marco Marcaccioli (@MMarcaccioli) August 15, 2026
Ma la "durissima" contestazione dentro lo stadio della curva sarebbero queste cagate di coretti cantati una indie volte per tempo? Ce lo vogliamo proprio meritare Cairo? #TorinoCarrarese #urbanocairodevivendere #toro #FVCG— Igor Stasi (@IgorStasi) August 15, 2026
#TorinoCarrarese— 𝓭𝓻.ᴾᴬᵁᴸ (@rotre54) August 15, 2026
🟪 C'è un tal Casadei forse parente dell' orchestra spettacolo che come ruolo si tocca in continuazione i capelli.
Ma Cairo dove li trova questi ? pic.twitter.com/Vxa5j3DIwe
#Cacciamani appena può l'uomo lo punta non scarica il pallone all'indietro come fanno in tanti nel suo ruolo.#TorinoCarrarese— 🇮🇹⚜️ (@IMNAZZ34) August 15, 2026
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