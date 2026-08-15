Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Torino e Carrarese

Alessandro Gigante
Torino FC v US Carrarese - Coppa Italia

Torino - Carrarese 1-0: il film della partita

Buona la prima per Ignazio Abate. Il Toro ha la meglio per 1-0 della Carrarese e si aggiudica il pass per i sedicesimi di finale. A decidere l'incontro la rete dell'8' di Giovanni Simeone, in un'estate caratterizzata da una sola rete nel precampionato.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Torino e Carrarese:

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