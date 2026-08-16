Il dato ufficiale sulla presenza di pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna con la Carrarese

Redazione Toro News

Sono 8542 presenti gli spettatori accorsi allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla sfida tra Torino e Carrarese. Prima del fischio d'inizio il minuto di silenzio per commemorare Livio Berruti. Da segnalare l'assenza di striscioni in Curva Maratona.

Torino FC v US Carrarese - Coppa Italia

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