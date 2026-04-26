Il Torino ha un paio di idee buone ma non le realizza, l'Inter invece affonda il colpo. Succede a metà primo tempo, al 23', quando la squadra di Chivu si porta in vantaggio con l'incornata di Thuram che, propiziata dal cross di Dimarco, supera Paleari. I nerazzurri sono padroni del possesso, i granata provano a farsi vedere invece in profondità quando recuperano palla ma senza mai riuscire a creare pericoli a Sommer se non per un'ottima occasione sciupata da Coco.

Le scelte: Ilkhan insieme a Gineitis in mediana, Lazaro sostituisce Pedersen

Il primo tempo: Thuram anticipa Paleari di testa per il vantaggio

D'Aversa schiera i granata con il 3-4-1-2 per la sfida contro l'Inter. Tra i pali sempre Paleari. In difesa si riprende lo slot da centrale Ismajli, al rientro dalla squalifica; lo affiancano Coco ed Ebosse. A centrocampo due le novità. Sulle corsie esterne c'è Lazaro, e non Pedersen, a fare coppia con Obrador. In mezzo al campo torna titolare Ilkhan dopo un mese fuori dai radar, con lui Gineitis. Vlasic si posiziona più avanzato dietro al duo d'attacco formato da Simeone e Adams, Zapata rientra tra i convocati e si accomoda in panchina.Il Torino prova subito a farsi vedere con un'imbucata di Simeone alla prima incursione. Poi è l'Inter a prendersi carico della gestione del pallone con una lunga manovra, che si concretizza all'8' con il cross di Sucic per la testa di Akanji, specchio mancato di un soffio. La squadra di D'Aversa ha però subito dopo l'occasione per ribattere: i granata recuperano palla alti, Vlasic riceve palla spalle alla porta al limite dell'area, scarica su Coco che tutto solo spara alle stelle. Poco dopo Bisseck impegna Paleari, senza grossi problemi. Si rivede l'Inter dalle parti del Toro al 20' quando Bonny si accentra e poi calcia, centrale, verso Paleari. Un tentativo più insidioso a cui i granata rispondono sfruttando l'idea di Ilkhan, un'imbucata su cui Simeone prova ad arrivare (non riuscendoci) in acrobazia.. Lo stadio, a prevalenza nerazzurra sugli spalti, esulta con il vantaggio dell'Inter. Prova a uscire il Toro nel finale lanciandosi in avanti con Adams e sfruttando qualche spazio che la difesa nerazzurra dà, come accade quando lo scozzese riesce a servire sulla corsa Lazaro, che va al cross ma senza trovare il tempismo giusto per servire Simeone. Ma l'Inter resta stabilmente in controllo, con Zielinski che spaventa cercando il raddoppio al volo sugli sgoccioli del primo tempo.