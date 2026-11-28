Davide Frattesi è stato intervistato in conferenza stampa durante il postpartita di Torino-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Percepite anche voi come gruppo di crescere partita dopo partita?

”Sì. c'è consapevolezza, è uno stop importante. Passi ad avere l’obiettivo di vincerle tutte. La squadra credo che abbia fatto il salto da quel punto di vista"”

Qual è stata la difficoltà oggi? E poi sulla mischia hai esultato come se avessi fatto gol...

“Taylor è forte, ma anche chi ha giocato ha fatto una grande partita. Sicuramente c’è più corsa e meno costruzione, ma è importante saper fare anche a meno di certi giocatori”

Una grande squadra si vede anche da chi sostituisce gli elementi titolari...

“Sì, è importante. Noi non facciamo le coppe, ma è fondamentale. Scudetto? Noi dobbiamo fare un'altra roba. Facciamo più punti possibili, poi vediamo come va”

Cosa significa il countdown?

"E' un cane salvezza. L'obiettivo è salvarsi, io faccio il countdown"