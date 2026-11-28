Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Torino-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Come fa questa Lazio ad essere dov è? Se lo merita?

"Non ci snaturiamo. Perché oggi all'inizio siamo stati sul pezzo. Andavamo sistematicamente 3 su 3, anche se sapevamo che giocavano sulla seconda. I centrocampisti loro rompevano e riempivano l'area e noi abbiamo continuato, siamo stati sul pezzo e questa si chiama mentalità. Io sono orgoglioso di tutto questo. Potevamo anche pareggiare. Ma anche vincerla, abbiamo avuto tante occasioni. Però il fatto che la squadra non si snatura, che continua a fare le cose sempre con grande veemenza, con grandissima voglia, è qualcosa di importante. Sono molto felice oggi"

Come sta riuscendo a creare questa mentalità di cui parlava prima?

"E' vero il primo tempo, i primi 15 minuti abbiamo sofferto i loro inserimenti dei loro centrocampista. Qualche volta ci siamo persi gli uomini. Dobbiamo andare avanti così perché la squadra si allena a mille all'ora, squadra ha entusiasmo, non arretra di un centimetro. Questa è grande mentalità. Io ringrazio loro per l'impegno e la voglia che ci stanno mettendo. E dopo non è solo una questione di correre. Oggi ogni volta che uscivamo dalla prima pressione potevamo fargli del male e siamo stati bravi sul palleggio. E' una squadra che si diverte e l'entusiasmo non deve mancare. Oggi ci mancavano anche giocatori importanti, però la dimostrazione è che chi è entrato ha fatto bene il suo lavoro. E' normale che dopo se si lavora in questo modo difficilmente puoi sbagliare la partita a livello tecnico. Però a livello di mentalità e tattico se stanno sul pezzo così difficilmente la posso sbagliare"

Arrivano le due settimane del derby. Cosa farà con i suoi ragazzi per fare in modo che quello che arriva dall'esterno non porti qualcosa di difficile da gestire?

"Dobbiamo essere bravi a gestire uno stadio di 50mila persone, perché ancora non lo abbiamo avuto. Sono curioso di vedere quest'aspetto qua. Però mi conosci delle partite importanti si parla poco. Non sto là a perdere tempo o a parlare. Si sdrammatizza un po', si cerca di farli sorridere e a non pensare a queste, perché sappiamo bene cosa ci giochiamo. E dopo pensiamo all'Atalanta, perché a Roma è da 2 mesi che mi fanno sempre le stesse domande e non sono abituato così. E' una partita come le altre, è un derby, ma vale sempre 3 punti. Non è che ci danno un bonus e ce ne giochiamo di più. E' vero è una sfida importante però sono curioso di vedere queste due partite con l'Olimpico pieno, che era una sogno. E l'ho detto ai ragazzi che dovevamo fare un campionato per far tornare i tifosi allo stadio e questo per noi è già stato un successo. E dopo dobbiamo essere bravi. Giusto che Sarri venga allo stadio e lo applaudano, perché ha fatto cose importanti per questa maglia. L'applauso glielo farò anche io dalla panchina perché è meritato e dopo speriamo di giocarcela a viso aperto"

Promette a Provstgaard e Isaksen che farà una vacanza in Danimarca?

"Ma ci stavo pensando con mia moglie. Dato che non ho mai fatto una crociera. Hanno location molto belle e aziende importanti a livello di barche. Volevo farla tre anni fa quando non lavoravo, ma non sono riuscito a convincere mia moglie. Ma con questa scusa qua la prossima volta che starò a riposo andremo in Scandinavia a vedere posti bellissimi"

Ecco invece le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa.

Una vittoria che esprime cinismo e grande sofferenza. Questo le dà uno spunto in più per gestire al meglio determinate situazioni? Le dà fastidio lo scetticismo?

"No, non mi dà fastidio. Anche noi pensiamo che dobbiamo restare là. Non mi dà fastidio. La partita di oggi è grande orgoglio per me. Non abbiamo arretrato, a me la squadra è piaciuta. Soffrire ci sta, non è mai facile giocare qui. Oggi da allenatore sono orgolgioso perché giocare con questo coraggio accettando l'1 contro 1...è la mentalità il segreto di questa squadra. Questo mi rende felice ed è merito dei ragazzi”

Questa classifica è uno stimolo in più per levarsi delle responsabilità?

“Io mi baso molto su quello che vedo durante la settimana. Lavora bene la mia squadra, ha dei picchi interessanti. So come si allenano, ieri ho detto che non ero preoccupato anche per le assenze. Avevo il dubbio di giocare con Diogo, ma alla fine ho optato altro. Ma io valuto in base a quello che vedo. Noi non dobbiamo guardare la classifica. Ci dicevano che dovevamo retrocedere: noi dobbiamo lavorare durante la settimana e mettere in campo quello che prepariamo. Finché la squadra dà segnali di vita non cambierò"

Sei d'accordo con l'aggettivo geniale per questa squadra? C'è un punto debole in questa squadra?

"Noi siamo questi. Tante gare sono state domincati, penso al Milan o al Monza. Dopo siamo scesi in campo nel secondo tempo e ci siamo inceppati. Il miglioramento che vedo di settimana in settimana mi fa felice, vedo una squadra che resta in campo. Geniali? No, è mentalità".

Lei percepisce che questa squadra migliora ogni volta?

“Ho esordito dicendo che non siamo arretrati e questa è mentalità. Abbiamo tenuto botta, non ci siamo snaturati. Il miglioramento è questo”

Su Mandas: è cresciuto molto?

“Sì, nessuno dice Mandas va in Inghiterra e fa zero minuti. Questa estate sapete cosa ho dovuto fare. L’ho voluto a tutti i costi, è un ragazzo che ha bisogno di tranquillità. Dopo la Coppa Italia mi è venuto il dubbio, ma su Mandas io credo e tutto quello che sta facendo lo sta facendo lui. Lavora, non si ferma mai, è curioso e quando il giocatore è così è tutto più facile. É tutto merito suo”