Il Torino cade in casa con la Lazio per 1-2 e trova la settima sconfitta in campionato nella gara valida per il tredicesimo turno della Serie A 2026/27. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, la Lazio infila un doppio colpo del sorpasso. La sblocca Provstgaard con un colpo di testa al 42', raddoppia subito Isaksen dopo una bella azione biancoceleste. Il Toro accorcia al 62' con il bel colpo di testa di che Adams, ma il risultato non cambia più. L'arbitro Chiffi fischia la fine del match, decretando la settima sconfitta in campionato di Ignazio Abate e di marca granata nella tredicesima giornata di questa Serie A 2026/27. Gara tranquilla dal punto di vista degli interventi: un solo ammonito, con Coco che è stato ammonito all'87'.

Torino-Lazio 1-2: il tabellino

TORINO-LAZIO 1-2

Reti: pt 42’ Provstgaard, pt 44’ Isaksen, st 18’ Adams

Ammoniti: st 42’ Coco

TORINO FC (3-5-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo; Vlašić (st 13’ Oristanio), Casadei, Mandragora (st 36’ Bragança) , Gineitis, Cacciamani (st 28’ Fortini); Adams (35’ Pellegri), Simeone (st 13’ Zapata). A disposizione: Mascardi, Siviero, Biraghi, Comert, Ilkhan, Aboukhlal, Kulenovic, Fitz-Jim, Carrascosa. Allenatore: Abate.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (st 37’ Lazzari), Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru (dt 31’ Rovella); Isaksen (st 37’ Cancellieri), Noslin (st 25’ Pinamonti), Zaccagni (st 25’ Gudmundsson). A disposizione: Motta, Renzetti, Monteiro, Pellegrini, Przyborek, Cataldi, Bordon R., Serra, Farcomeni, Bordon F., . Allenatore: Gattuso.