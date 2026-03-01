Torino-Lazio 2-0, il tabellino: cinque ammoniti, quattro granata

L'unico risultato accettabile per il Torino di D'Aversa, che alla prima partita dopo l'esonero di Baroni trova una vittoria fondamentale in casa contro la Lazio. All'Olimpico Grande Torino la decidono Simeone e Zapata per il definitivo 2-0 al termine di una partita giocata in maniera molto positiva da parte della formazione granata. Sul taccuino di Abisso soltanto due giocatori, entrambi granata. Ammonito prima Gineitis, per un fallo tattico nei minuti di recupero del primo tempo, poi Vlasic, al 79'. Allo scadere ammoniti anche Tameze e Kulenovic, in sacrificio in un finale concitato. Allo scadere del match Abisso inserisce sul taccuino anche Nuno Tavares, per un fallo ai danni del numero 10 granata.
Torino-Lazio 2-0, il tabellino—
TORINO-LAZIO 2-0
Marcatori: 21' Simeone (T), 53' Zapata (T)
TORINO (3-5-2): Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Lazaro, Vlasic, Prati (84' Tameze), Gineitis (67' Ilic), Obrador (72' Nkounkou), Simeone (84' Kulenovic), Zapata (72' Casadei). A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Anjorin, Pedersen, Adams, Biraghi, Maranucci, Njie. Allenatore: D'Aversa
LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (65' Tavares), Belhayane (46' Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor, Cancellieri (65' Isaksen), Ratkov (46' Noslin), Zaccagni (81' Dia). A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Romagnoli, Marusic, Przyborek, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri
Ammoniti: 45 + 1' Gineitis (T), 79' Vlasic (T), 90' Tameze (T), 90 + 2' Kulenovic (T), 90 + 3' Tavares (L)
Arbitro: Abisso
