Il calciatore del Lecce è intervenuto in conferenza stampa dopo il termine del match tra i granata e i salentini
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Antonino Gallo è intervenuto in conferenza stampa durante il postpartita di Torino-Lecce, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.
Quanto sono importanti i due punti?
"Durante la settimana il mister ci ha parlato di atteggiamento. Sapevamo che la partita era difficile ma era importante fare punti per smuovere la classifica"
La duttilità tattica è un vostro punto a favore?
"Il mister in settimana sceglie la miglior formazione e il miglior modulo. Se devo fare il quinto lo faccio, se devo giocare a quattro anche, e se devo giocare a tre pure. L'importante è adattarsi, soprattutto in caso di importanti"
Sei un senatore dello spogliatoio. Si sente un leader silenzioso?
"Duecento partite con il Lecce è bello, è un traguardo storico. Wladi (Falcone, ndr) ha la fascia e ci fa sentire tutti senatori"
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