Antonino Gallo è intervenuto in conferenza stampa durante il postpartita di Torino-Lecce, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Quanto sono importanti i due punti?

"Durante la settimana il mister ci ha parlato di atteggiamento. Sapevamo che la partita era difficile ma era importante fare punti per smuovere la classifica"

La duttilità tattica è un vostro punto a favore?

"Il mister in settimana sceglie la miglior formazione e il miglior modulo. Se devo fare il quinto lo faccio, se devo giocare a quattro anche, e se devo giocare a tre pure. L'importante è adattarsi, soprattutto in caso di importanti"

Sei un senatore dello spogliatoio. Si sente un leader silenzioso?

"Duecento partite con il Lecce è bello, è un traguardo storico. Wladi (Falcone, ndr) ha la fascia e ci fa sentire tutti senatori"