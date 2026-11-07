Il Torino pareggia 1-1 con il Lecce e trova il secondo pareggio in campionato nella gara valida per l'undicesimo turno della Serie A 2026/27. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la sblocca Simeone al 60', su deviazione di Gaspar. La deviazione dà, la deviazione toglie: la squadra di Di Francesco la pareggia 13 minuti più tardi, con la rete di N'Dri, sulla cui conclusione il tocco di Braganca mette fuori causa Perri. Il risultato non cambia più. L'arbitro Feliciani fischia la fine del match, decretando il secondo pareggio in campionato di Ignazio Abate e di marca granata nell'undicesima giornata di questa Serie A 2026/27. Gara tranquilla dal punto di vista degli interventi: zero ammoniti tra i granata, due cartellini gialli per il Lecce, per Maleh e Fatah.

Torino-Lecce 1-1: il tabellino

RETI: 60′ Simeone (T), 73′ N’Dri (L)

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic (82′ Ilkhan), Bragança (82′ Casadei), Fitz-Jim (61′ Gineitis), Cacciamani (78′ Aboukhlal); Kulenovic (46′ Adams), Simeone. A disp. Mascardi, Siviero, Biraghi, Mandragora, Oristanio, Patterson, Pellegri, Zapata. All. Ignazio Abate.

LECCE (3-5-1-1): Falcone; Dembele (72′ N’Dri), Tiago Gabriel, Gaspar; Veiga, Kaba (72′ Coulibaly), Ngom, Maleh (87′ Fofana), Gallo; Fatah (88′ Siebert); Stulic (72′ Geubbels). A disp. Bleve, Borbei, Esteban, Gandelman, Gorter, Jean, Ndaba, Scott. All. Eusebio Di Francesco.

AMMONITI: 45+2' Maleh (L), 84' Fatah (L)

ARBITRO: Feliciani.