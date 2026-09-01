Ecco quanto accaduto allo Stadio Olimpico Grande Torino nei sedicesimi di Coppa Italia 2026/27
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Il Torino perde 0-1 nella gara valida per accedere agli ottavi di Coppa Italia 2026/27. Decisivo il gol di Dany Mota a fine primo tempo che regala al club brianzolo l'accesso ai quarti di finale dove la squadra di Juric troverà il Milan di Amorim. L'arbitro Perenzoni fischia la fine del match, decretando la terza sconfitta consecutiva di marca granata della stagione.
TORINO-MONZA 0-1
Marcatori: 47' Mota (M)
TORINO FC (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli (79' Adams), Comuzzo; Fortini, Luongo (65' Anjorin), Gineitis, Cacciamani (65' Aboukhlal); Oristanio (57' Vlašić); Kulenovic (57' Zapata), Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Biraghi, Cömert, Ilkhan, Fitz-Jim, Carrascosa, Kugyela. Allenatore: Abate.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Maye (76' Ziolkowski); Bakoune, Akinsanmiro (89' Touré), Folorunsho, Mangas; Forson (70' Colpani), Robinson (76' Birindelli); Mota (70' Cutrone). A disposizione: Tornqvist, Strajnar, Antov, Foe Ondoa, Colombo, Carboni, Mout. Allenatore: Juric.
Ammoniti: 38' Kulenovic (T), 80' Folorunsho (M)
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