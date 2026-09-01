Si ferma ai sedicesimi di finale il percorso del Torino di Ignazio Abate in Coppa Italia: la decide Dany Mota e termina 0-1 per il Monza. Dopo la vittoria di Ferragosto contro la Carrarese, questo inizio di settembre si fa particolarmente amaro per i granata.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia tra Torino e Monza:

Ma come si fa a tifare una squadra del genere?

Qua non si tratta di giocatori perché secondo me non si è così scarsi..almeno 11 si riesce a tirarne fuori ma è un problema che sta alla base, Abate davvero scarso e non pronto per una piazza difficile come il Toro. #TorinoMonza