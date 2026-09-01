Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia tra Torino e Monza
Torino-Monza 0-1: il film della partita
Si ferma ai sedicesimi di finale il percorso del Torino di Ignazio Abate in Coppa Italia: la decide Dany Mota e termina 0-1 per il Monza. Dopo la vittoria di Ferragosto contro la Carrarese, questo inizio di settembre si fa particolarmente amaro per i granata.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia tra Torino e Monza:
Dal prossimo turno di campionato prepariamoci a parate in area con braccia larghe #Orsatoout #TorinoMonza— Spingitore di Spingitori di Cavalieri (@ah_be_si_be) September 1, 2026
Rigore tutta la vita #TorinoMonza #CoppaItalia— Daniele Giavon (@mxpx1989) September 1, 2026
Ma che cazzo sta diventando il calcio? #TorinoMonza— :) (@eskereeeeeeee) September 1, 2026
Io che aspetto la Gazzetta di domani per vedere come spiegheranno il 7 che daranno al calciomercato del Toro#TorinoMonza pic.twitter.com/HgQrGhxNdU— marco (@marco15091162) September 1, 2026
comunque 90 minuti di Gineitis e Simeone dovrebbero esser illegali #torinomonza #coppaitalia #sft— Dav 🦦 (@OrsolanoDavide) September 1, 2026
Il peggiore #Toro visto nella mia ormai lunga vita.#torinomonza— La fila |12| (@fila_12) September 1, 2026
#Abate è l'ultima vittima di Cairo in ordine di tempo .— il gatto Soriano (@AlexCorrente80) September 1, 2026
Allenatore emergente venuto a bruciarsi a Torino .
Esonerato prima della sosta ? #cairovattene #torinoMonza #Coppaitalia
Ma come si fa a tifare una squadra del genere?— sᴀᴍ ɪs ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ 🤙 (@CiakyAAR) September 1, 2026
Qua non si tratta di giocatori perché secondo me non si è così scarsi..almeno 11 si riesce a tirarne fuori ma è un problema che sta alla base, Abate davvero scarso e non pronto per una piazza difficile come il Toro. #TorinoMonza
Sempre più Mucche che Tori 😱#TorinoMonza— Claudio Lorenzoni (@claudiolorenz10) September 1, 2026
Anjorin e Aboukhlal. Salutiamo la Coppa Italia e concentriamoci sulla salvezza, che sarà durissima. Mancano ancora 50 punti circa. #TorinoMonza #CairoVattene— EdoSaccani🇵🇸 (@EdoSaccani) September 1, 2026
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