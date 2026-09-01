Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia tra Torino e Monza

Alessandro Gigante
Torino FC v AC Monza - Coppa Italia

Torino-Monza 0-1: il film della partita

Si ferma ai sedicesimi di finale il percorso del Torino di Ignazio Abate in Coppa Italia: la decide Dany Mota e termina 0-1 per il Monza. Dopo la vittoria di Ferragosto contro la Carrarese, questo inizio di settembre si fa particolarmente amaro per i granata.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia tra Torino e Monza:

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