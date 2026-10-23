Per l'ottava giornata del campionato di Serie A diramato il dato ufficiale delle presenze allo stadio Olimpico-Grande Torino
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Per l'ottava giornata del campionato di Serie A è stato diramato il dato ufficiale delle presenze allo stadio Olimpico-Grande Torino. La sfida tra il Torino di Ignazio Abate e il Monza di Ivan Juric in questo venerdì sera è stata seguita allo stadio da 19.096.
I dati della stagione nelle partite interne:
- Torino-Carrarese, Coppa Italia, 8.542
- Torino-Milan, Serie A, 24.285
- Torino-Monza, Coppa Italia, 7.870
- Torino-Roma, Serie A, 21.294
- Torino-Udinese, Serie A, 18.758
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