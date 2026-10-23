Per l'ottava giornata del campionato di Serie A diramato il dato ufficiale delle presenze allo stadio Olimpico-Grande Torino

Redazione ToroNews
- Stadio Olimpico-Grande Torino
RUBRICHE_VIDEO TORONEWS (4)

Torino-Monza, i tifosi prepartita: "Finché c'è Cairo non mi aspetto niente"

Per l'ottava giornata del campionato di Serie A è stato diramato il dato ufficiale delle presenze allo stadio Olimpico-Grande Torino. La sfida tra il Torino di Ignazio Abate e il Monza di Ivan Juric in questo venerdì sera è stata seguita allo stadio da 19.096.

I dati della stagione nelle partite interne:

  • Torino-Carrarese, Coppa Italia, 8.542
  • Torino-Milan, Serie A, 24.285
  • Torino-Monza, Coppa Italia, 7.870
  • Torino-Roma, Serie A, 21.294
  • Torino-Udinese, Serie A, 18.758
Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti