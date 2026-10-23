Nikola Vlasic è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Torino-Monza, gara valida per l'ottava giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Cosa significa far sognare tutti questi tifosi?

"Sì è molto bello perché son qui da quattro anni, questo è il mio quinto e mai abbiamo fatto questo. Ora sono molto felice. Oggi la sentivo come in una finale di coppa, perché tutti noi volevamo fare 3 vittorie di fila. Grazie a Dio l'abbiamo fatto. Penso che abbiamo fatto un'ottima partita per i nostri tifosi che meritavano questo. Sono molto felice per squadra e tifosi e continuiamo così"

Cosa rappresenta per te l'essere tornato al gol?

"Sì sono molto felice ma in verità non mi sono preoccupato di fare gol e assist. A me interessa far una bella partita, giocare a calcio e poi gol e assist arrivano. E' più importante dare una mano alla squadra, aiutarci in difesa, aiutarci in attacco e dopo gol e assist arrivano ma il più importante di tutto è la vittoria e sono prima di tutto felice per quest'ultima. E' stata una bella serata".

Ecco invece le dichiarazioni del croato a Sky.

Quanto voleva questo gol?

"Mi mancava. Nelle prime 4-5 partite non mi sono trovato bene, non avevo la fiducia dell'anno scorso. Ora mi sento molto meglio, sapevo che il gol stava arrivando. Ho giocato bene contro l'Udinese e contro il Parma, sapevo che sarebbe arrivato. Sono molto contento. Ma anche per una vittoria che questi ragazzi e questi tifosi meritavano. Siamo molto felici".

E Belghali?

"E' forte, mi piace molto giocare con lui. Corre, dà opzioni, è bravo".

State crescendo, anche in classifica.

"Questo è il mio quinto anno qui. E' la prima volta che vinciamo tre partite di fila. E' un buon segnale. Stanno tornando anche i tifosi, questo mi fa molto felice. Questo club, questa società... Tutti meritano perché abbiamo un grande futuro se continuiamo così".