Torino-Pisa 1-0, Angori: “Il rosso ha cambiato la partita, ma vicini ai rigori”

"Secondo me abbiamo fatto una buona partita. I primi 20' ci hanno un po' schiacciato, ma poi siamo rientrati molto bene. L'espulsione ha un po' cambiato la partita, anche se abbiamo fatto buone pressione in avanti. Nel complesso una prestazione positiva. Comunque il Torino è una squadra con giocatori molto forti e, come fatto da inizio anno, abbiamo tenuto testa a tutti. Ci manca il risultato. Stiamo però lavorando bene. Potevamo pareggiarla, ma siamo stati molto bravi a rimanere dentro il match e non prendere il secondo gol. Abbiamo sofferto un po' eppure abbiamo rischiato di portarla ai rigori"