Al termine della sfida tra Torino e Pisa, valida per il secondo turno di Coppa Italia, Samuele Angori è intervenuto in conferenza stampa per fornire un commento sul match. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze allo Stadio Olimpico Grande Torino:
LE VOCI
Torino-Pisa 1-0, Angori: “Il rosso ha cambiato la partita, ma vicini ai rigori”
Siete soddisfatti della prestazione?
"Secondo me abbiamo fatto una buona partita. I primi 20' ci hanno un po' schiacciato, ma poi siamo rientrati molto bene. L'espulsione ha un po' cambiato la partita, anche se abbiamo fatto buone pressione in avanti. Nel complesso una prestazione positiva. Comunque il Torino è una squadra con giocatori molto forti e, come fatto da inizio anno, abbiamo tenuto testa a tutti. Ci manca il risultato. Stiamo però lavorando bene. Potevamo pareggiarla, ma siamo stati molto bravi a rimanere dentro il match e non prendere il secondo gol. Abbiamo sofferto un po' eppure abbiamo rischiato di portarla ai rigori"
Il derby con la Fiorentina
"Una partita importante. Ha un peso diverso per vari motivi. Tutta la città aspetta questa partita, da 34 anni. Sarà davvero emozionante e sappiamo che sarà difficile, perché incontriamo una squadra forte nei singoli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA