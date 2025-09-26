Torino-Pisa 1-0, Paleari: “Parata decisiva? Viviamo per questi momenti”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del portiere granata al termine della sfida con il Pisa

Matteo Curreri 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 00:29)

Al termine della sfida tra Torino e Pisa, valida per il secondo turno di Coppa Italia, Alberto Paleari è intervenuto in conferenza stampa per fornire un commento sul match. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze allo Stadio Olimpico Grande Torino.

"Viviamo per questi momenti. Noi che giochiamo meno cerchiamo di sfruttare le occasioni. Non vedo quasi l'ora di andare a Roma. Avevamo in mente di partire molto forte e ci siamo riusciti, contando di essere partiti senza titolari. Siamo un po' calati ma prendo le cose che sono andate bene"

Come si fa a farsi trovare pronti?

"Credo che sia la costanza quotidiana di non m0llare mai, di essere presente e trasferire al gruppo i valori che mi hanno contraddistinto. Quando si viene chiamati bisogna farsi trovare pronti e oggi ho fatto il mio".

Come vivete questo momento di contestazione?

"Mi dispiace che il pubblico non si sia goduto il primo gol. Ci siamo guardati negli occhi con la squadra prima della partita per dirci che questa era un'opportunità di vincere. C'è stata grande concentrazione. Per chi ha giocato poco non era facile entrare e dare il contributo. Lavoreremo anche con un piglio più felice".

Ti senti un leader silenzioso di questa squadra?

"Sicuramente, cerco per quello che posso di integrare i nuovi arrivati. Simeone lo abbiamo portato a Superga. E' un percorso e ci vuole pazienza, anche se nel calcio ce n'è sempre di meno. Sono sicuro che creando questa amalgama riuscire a fare meglio".