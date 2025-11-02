Torino-Pisa 2-2, il tabellino: espulso Baroni, salterà il derby?

Toro News
Il tabellino della partita Torino-Pisa, decima giornata di campionato
Matteo Curreri

Non va oltre il 2-2 il Torino nel terzo impegno di una settimana cominciata con la vittoria sul Genoa per 2-1, proseguita con lo 0-0 di Bologna e chiusasi con un altro pari, tra le mura amiche. Una partita che ha visto i granata rincorrere i toscani, che al 28' si trovavano avanti di due reti, tutte firmate Moreo. Nel finale di prima frazione i due timbri di Simeone e Adams valgono il risultato finale di 2-2. Un ammonito per parte tra i giocatori, Hojholt al 36' per gli ospiti, Pedersen al 94' per i padroni di casa. Espulso il tecnico granata Baroni, che dunque probabilmente non potrà guidare la squadra dalla panchina nel derby contro la Juventus. Attesa in questo senso per la decisione del Giudice Sportivo.

Il tabellino di Torino-Pisa 2-2

TORINO-PISA 2-2

Reti: pt 13’, 28’ Moreo, pt 42’ Simeone, pt 45’ + 3' Adams

Ammoniti: pt 27' Casadei, pt 36’ Hojholt, st 45' + 4' Pedersen

Espulsi: pt 45' Baroni (allenatore)

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripán (st 21’ Tameze), Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Lazaro (st 28’ Biraghi); Vlasic (st 1’ Ngonge); Simeone (st 33’ Zapata), Adams (st 21’ Gineitis). A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Anjorin, Ilkhan, Dembele, Njie, Zapata. Allenatore: Baroni.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure (st 20’ Nzola), Akinsanmiro, Hojholt, Vural, Leris (st 38’ Cuadrado); Moreo (st 20’ Angori), Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Albiol, Mbambi, Denoon, Bonfanti, Marin, Aebischer, Piccinini, Tramoni, Buffon, Lorran. Allenatore: Gilardino.

