Torino-Pisa, la lista dei granata convocati: assenti Masina, Maripan e Ilic

Il Torino ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte alla gara di Coppa Italia contro il Pisa valida per i sedicesimi di finale. Per la sfida contro i nerazzurri, Baroni non avrà a disposizione Adam Masina, Guillermo Maripan e Ivan Ilic. Il difensore marocchino infatti è ancora infortunato e, dopo aver saltato la sfida di campionato contro l'Atalanta, non prenderà parte al match di coppa. Anche il cileno non è al meglio e non sarà parte della gara contro il Pisa per via di un attacco febbrile avvertito già domenica nella partita con i bergamaschi. Il centrocampista serbo invece è reduce da un trauma contusivo al polpaccio destro e non è quindi in piena forma. Il tecnico Marco Baroni dovrà quindi fare a meno di tre elementi della sua rosa per questo Torino-Pisa. Si tratta di assenze di peso nel reparto difensivo visto che la coperta, a livello numerico, non è molto lunga e i forfait di Masina e Maripan potrebbero pesare. A seguire la lista dei convocati del Toro per il match contro i nerazzurri toscani.