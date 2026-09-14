Il calciatore giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del secondo tempo
L'accoglienza dell'Olimpico Grande Torino ai giocatori granata
All'intervallo della sfida tra Torino e Roma, Niccolò Pisilli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei granata. Di seguito le sue parole.
Cosa vi ha detto il mister negli spogliatoi per cercare di portarla a casa?
"Loro sono una buona squadra, abbiamo dovuto prendere le misure all'inizio. Poi penso che abbiamo iniziato ad accorciare meglio, a rubare più palloni in vanti ad essere più pericolosi. Dobbiamo continuare così a pressarli forte, a cercare di anticiparli e poi ci saranno le occasioni"
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