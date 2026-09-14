All'intervallo della sfida tra Torino e Roma, Niccolò Pisilli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei granata. Di seguito le sue parole.

Cosa vi ha detto il mister negli spogliatoi per cercare di portarla a casa?

"Loro sono una buona squadra, abbiamo dovuto prendere le misure all'inizio. Poi penso che abbiamo iniziato ad accorciare meglio, a rubare più palloni in vanti ad essere più pericolosi. Dobbiamo continuare così a pressarli forte, a cercare di anticiparli e poi ci saranno le occasioni"