Castro è intervenuto dapprima ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Torino-Roma, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Come sta andando processo di integrazione? Senti la fiducia di Gasperini?

"Sono contento di essere arrivato ad una squadra del genere, come la Roma. Il processo di integrazione è facile, perché abbiamo un gran gruppo. Non ci sono solo gli argentini, che siamo in tanti, ma anche tutti gli altri. I compagni con più esperienza mi hanno fatto sentire com'è questo club, questa piazza e questa città. Sono contento che il mister mi da fiducia e mi fa entrare per tanto tempo. Donyell è fortissimo, è uno dei migliori attaccanti della Serie A se non del mondo. Sono contento di stare qui con lui, perché uno deve imparare ogni giorno e con lui si può imparare tantissimo"

Nello spogliatoio c'è la voglia e il pensiero di arrivare a giocarsi lo scudetto fino alla fine?

"Penso che quando sei in una squadra così devi lottare per tutto, che sia Scudetto, Coppa Italia e amichevole. Penso che la Roma deve vincere ogni partita che gioca, anche un partita con la Primavera. Anche lo staff e l'allenatore te lo fanno sentire"

Ti tatui il Colosseo e lo Stadio Olimpico se...

"No, dopo vediamo. Siamo alla quarta giornata, dobbiamo aspettare. Abbiamo ancora 30 partite, poi la Champions, la Coppa Italia. Speriamo di continuare così tutti insieme e ringrazio tutti i tifosi che sono venuti oggi, che sempre sono con noi e danno un grande stimolo per arrivare al campo e dare il 100%".

In conferenza stampa Castro ha poi proseguito la sua analisi rispondendo ai giornalisti. La Roma ha dimostrato di avere una rosa di qualità e di saper tenere il doppio impegno. Con l'Inter è decisiva?

"È una gara importante, abbiamo ancora tante gare. Quando viene l'Inter però è uno stimolo, ma chiaro che oggi abbiamo dimostrato carattere nonostante l'impegno di coppa. Qui è difficile, abbiamo rosa lunga e siamo contenti di questo. Lo staff ti fa lavorare bene".

Come ti stai trovando alla Roma?

"Due mesi belli, ho imparato un nuovo stile di gioco. Quando arrivi in una squadra con tanta qualità è facile. Anche lo staff, persone che stanno sul pezzo, aiutano. Ho preso quattro legni, un po' di sfortuna, ma abbiamo un altro che fa tanti gol. Io faccio quello che devo fare nei minuti che mi concedono".

Davanti a te c'è Malen, riferimento. Quanto hai da imparare? Oggi c'è stato un po' di stanchezza?

"Ho avuto tanti elementi di esperienza, continuo ad imparare da loro ed è bellissimo. Lo vedo come stimolo in più, devi allenarti di più. Sono contento. Oggi non era facile, nel secondo tempo il Torino ha fatto meglio. Abbiamo sofferto un po', ma l'abbiamo portata a casa".