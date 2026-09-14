Donyell Malen è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Torino-Roma, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Dybala fa assist, tu segni. Ti piace la parola Dybalen?

"Era importante segnare. Mi spiace per lui che non otterrà l'assist, però la cosa importante era fare gol".

Ti rendi conto di cosa stai diventando per i tifosi della Roma? Ci pensi ogni tanto?

"Non penso tanto all'idolo che sto diventando per i tifosi della Roma. Voglio segnare tanti gol. Abbiamo degli obiettivi di squadra da raggiungere. Sono concentrato solo su questo".

Hai mai visto un gol con i crampi (quello di Pisilli)?

"Non avevo mai visto un festeggiamento del genere. Portategli una sedia, che non riesce a stare in piedi per i crampi (ride, ndr)".

Com'è pensare di vedere il tuo nome di fianco a quello di Francesco Totti?

"So quanto è grande Totti per la Roma. Mi piace tantissimo giocare a calcio e rompere tutti questi record".