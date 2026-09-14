Niccolò Pisilli si è fermato ai microfoni di DAZN nel postpartita di Torino-Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Niccolò raccontaci com'è segnare un gol con i crampi

"Dopo il gol volevo accennare un'esultanza, ma ho avuto un crampo fortissimo al polpaccio. Ho provato a restare in piedi e non ci riuscivo"

Niccolò quanto è forte Malen? Lo fermate in allenamento?

"E' fortissimo, ha avuto un impatto incredibile da quando è arrivato. Speriamo che continui così e segni tutti questi gol, perché ci da sempre una grande mano"