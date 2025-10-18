Verso Torino-Napoli: probabili formazioni e ultime news

Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e azzurri del settimo turno di Serie A

La sosta per le gare delle nazionali è terminata ed ora il gruppo di Marco Baroni può tornare a concentrarsi sul campionato. Oggi - sabato 18 ottobre - alle ore 18 i granata saranno di scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare una delle avversarie più forti della Serie A. Si gioca infatti la sfida Torino-Napoli che dirà molto sulla condizione delToro dopo il burrascoso pareggio con la Lazio. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sul match.