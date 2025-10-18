Toro News
Verso Torino-Napoli: probabili formazioni e ultime news

Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e azzurri del settimo turno di Serie A
La sosta per le gare delle nazionali è terminata ed ora il gruppo di Marco Baroni può tornare a concentrarsi sul campionato. Oggi - sabato 18 ottobre - alle ore 18 i granata saranno di scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare una delle avversarie più forti della Serie A. Si gioca infatti la sfida Torino-Napoli che dirà molto sulla condizione delToro dopo il burrascoso pareggio con la Lazio. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sul match.

Torino-Napoli, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen; Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Ngonge, Simeone. Allenatore: Baroni.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

Le ultime news sulla partita

Torino-Napoli, i convocati di Baroni: c’è Ismajli. Out Aboukhlal e Anjorin

Asllani-Ilkhan? Baroni boccia la coppia: “Caratteristiche simili, sono alternativi”

Arinelli (Napoli-Online): “Ngonge non vale 17 milioni. Elmas trova poco spazio”

Torino, Cairo fa visita alla squadra in vista della sfida con il Napoli

Conte pre Torino-Napoli: “Toro? Hanno un’ottima squadra e un grande allenatore”

Baroni pre Torino-Napoli: “Due punte dal primo minuto? Non lo escludo”

Verso Torino-Napoli: dove vedere la gara in tv e streaming

Grandi incroci in Toro-Napoli: Elmas, Buongiorno e Vanja ritrovano i granata

Toro, la forza degli ex per pungere il Napoli: Ngonge e Simeone guidano l’attacco

