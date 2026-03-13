Verso Torino-Parma: probabili formazioni, dove vederla e ultime news

Dopo la sconfitta contro il Napoli e a dieci giornate dalla fine del campionato, il Torino non può più permettersi passi falsi. Questa sera alle 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata ospitano il Parma di Cuesta in una sfida che può pesare molto nella corsa salvezza. La squadra guidata da D’Aversa, grande ex della partita, si trova a +6 sulla zona retrocessione e ha bisogno di punti e fiducia per affrontare al meglio il rush finale di stagione. Il Parma, invece, attraversa il momento migliore del proprio campionato: i ducali arrivano infatti da 11 punti conquistati nelle ultime cinque partite e, con quattro lunghezze di vantaggio sui granata, non hanno intenzione di frenare la propria corsa. Di seguito tutti i dettagli sulla sfida tra Torino e Parma.

Dove vedere la gara

Torino-Parma sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Calcio se dotati di un abbonamento. Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Parma in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.