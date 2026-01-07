Verso Torino-Udinese: probabili formazioni, dove vederla e ultime news

News, probabili e tutti i dettagli sulla sfida delle 20.45

Alle 20.45 andrà in scena l'esordio nel 2026 di fronte al proprio pubblico del Torino di Marco Baroni. I granata ospitano l'Udinese con l'obiettivo di dare continuità al successo di domenica al Bentegodi con il Verona, che ha riscattato il ko in chiusura di 2025 con il Cagliari. Uno scivolone interno, quello contro i sardi, che il pubblico granata spera non possa più ripetersi, auspicando a una vittoria che avvicinerebbe il Toro a zone ragguardevoli di classifica. A seguire tutti i dettagli sulla sfida odierna.

Dove vedere Torino-Udinese in tv e streaming

Torino-Udinese sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l'apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.