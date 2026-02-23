Baroni verso l’esonero, D’Aversa nuovo allenatore: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 23 febbraio - 13:17

La sfida di ieri contro il Genoa persa 3-0 a Marassi, l'esonero di Baroni e D'Aversa verso la panchina granata: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sull'esonero di Marco Baroni. Dopo la sconfitta contro il Genoa di De Rossi, la società granata ha deciso di cambiare allenatore. Il ko del Ferraris, dopo il calo dell’ultimo mese e mezzo, potrebbe spingere il club a cambiare la guida tecnica per dare una scossa alla squadra: il 3-0 contro il Genoa è la settima sconfitta del 2026 e in campionato sono arrivati appena quattro punti

nelle ultime otto partite. Baroni non ha parlato alla vigilia della delicatissima trasferta di Genova e non si è presentato nella sala stampa del Ferraris neanche ieri al termine della partita, dove invece ha parlato Nikola Vlasic.

L'edizione odierna de La Stampa dedica un focus sulla gara di ieri tra granata e rossoblu e sul momento molto negativo per il club di Urbano Cairo. Dopo la sconfitta rimediata allo stadio Marassi, è partita la contestazione dei tifosi granata contro la squadra che poi è proseguita al rientro al Filadelfia. Momenti di tensione per squadra e allenatore nel centro sportivo dopo il ko, ma la polizia evita contatti. Inoltre, dopo le partite contro Lecce e Bologna, i tifosi granata sono pronti a lasciare vuoto lo stadio Grande Torino anche per la sfida di domenica contro la Lazio (ore 18). La curva Maratona ha anche indetto un torneo di calcio a 5 tra sostenitori granata che si disputerà nel piazzale esterno.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla crisi granata e l'esonero di Marco Baroni. La sesta sconfitta nelle ultime otto partite sarà fatale per il tecnico toscano. Se la Fiorentina stasera batte il Pisa nel derby, i granata andranno a meno dal terzultimo posto compromettendo non poco la stagione del Torino. Dopo la prestazione contro il Genoa, ieri sera Urbano Cairo avrebbe già parlato Roberto D'Aversa per sostituire Baroni: l'ex tecnico dell'Empoli sarebbe disposto ad accettare un contratto fino a giugno. Inoltre, il quotidiano riprende le parole di Nikola Vlasic. Il centrocampista polacco, intervenuto nel post partita ai microfoni dei giornalisti al posto di Baroni ha cercato di scuotere la squadra: "Rischiamo la B. Svegliamoci! Bisogna guardarsi allo specchio e capire la situazione. Eravamo molli".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento su Roberto D'Aversa e il modulo che potrebbe utilizzare quando approderà sulla panchina del Toro. Sono ore importanti in casa granata. Baroni lascerà il Torino e al suo posto arriverà Roberto D'Aversa. Il tecnico pescarese ha il 3-5-2 come marchio di fabbrica, questo gli agevolerebbe da subito il processo di integrazione. Nel caso, insieme a lui arriverebbe anche il vice Salvatore Sullo, ex molto apprezzato, che conosce bene il mondo granata. Sullo è stato il braccio destro di Gian Piero Ventura nel Toro che arrivò agli ottavi di Europa League nel 2015, quando il ds era ancora Petrachi.