Sull'edizione torinese odierna del Corriere viene dedicato un articolo al pareggio per 4-4 dell'Under 18 del Torino contro l'Inter nella sfida valida per le semifinale dei playoff Scudetto. Una grande rimonta di grinta e cuore che però non basta alla squadra di Vegliato per accedere alla finale di categoria. I giovani giocatori granata approcciano male la gara e vanno sotto nel primo tempo, con un gol di Moressa. Al rientro dagli spogliatoi arriva pure il raddoppio nerazzurro su firma di Carrara. Tra il 70' e il 72' il Torino riporta in parità il match , prima con un autogol di La Torre e poi con Gaffurini su calcio d'angolo. E' il momento della scossa per i granata che la ribaltano con Falasca che sigla il 3-2 per il Toro, fallendo però il colpo del ko pochi minuti dopo. Poi un rigore dubbio fornisce all'Inter la possibilità di fare 3-3. Corriere Torino commenta così l'accaduto: "Juhasz va a murare una conclusione di Virtuani con il braccio che sembra nettamente attaccato al corpo, l'arbitro opta però per il tiro dal dischetto". Si va dunque ai supplementari, con i granata obbligati a vincere a causa del miglior piazzamento del team nerazzurro nella classifica della regular season. La rete di Konteh al 107' gela il Toro che riesce a trovare il 4-4 troppo tardi, al 121' con Cantarella. Fischio finale e svanisce l'obiettivo scudetto per i granata ad un passo dalla finale per i granata, autori comunque di un'ottima stagione.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.