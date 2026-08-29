Corriere Torino guarda alla sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo partendo dalle parole di Ignazio Abate: "Qualità e coraggio sono le due parole d'ordine di Ignazio Abate alla vigilia della trasferta del Toro a Sassuolo". Il tecnico chiede ai suoi di osare: "Preferisco giocate rischiose a giocate semplici e conservative. Dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco". Sul fronte formazione, si legge che "Abate dovrebbe ripartire dal 3-4-1-2, con Vlasic alle spalle di Simeone e Adams", con Njie pronto a entrare a gara in corso. Infine il mercato: dopo l'addio di Pedersen, "il Toro dà la caccia ad almeno un esterno", mentre per la porta è arrivato Perri.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino

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