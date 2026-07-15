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Inizia il ritiro del Torino a Pinzolo! (VIDEO)
"I giovani a disposizione di Abate: chi potrebbero rimanere in granta?". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con un approfondimento sulla rosa di Ignazio Abate e i giovani che avrà a disposizione nel ritiro di Pinzolo. Abate ha convocato molti profili giovani in ritiro e ci sono profili davvero interessanti che il tecnico proverà a valorizzare: "C’è chi è ormai certo di un posto come Cacciamani e chi, invece, cercherà di sfruttare le due settimane di lavoro in altura per tenersi stretta la prima squadra". Il reparto più attenzionato è sicuramente la difesa: "È lì che si concentrano le ricerche di rinforzi da parte di Petrachi e nel frattempo c’è tutta una serie di centrali che si giocherà le sue carte. Dellavalle, Carrascosa, Pellini". Tra i pali invece il Toro sembra poter considerarsi coperto per il futuro: "In ritiro c’è Francesco Cereser, lontano parente di un pezzo di storia granata e classe 2008, da anni nel giro delle nazionali giovanili. Il 2006 Siviero ha traslocato in pianta stabile in prima squadra da sei mesi, Abate ha portato con sé anche un giovanissimo: Pasquale Pellicanò".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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