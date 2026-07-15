"I giovani a disposizione di Abate: chi potrebbero rimanere in granta?". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con un approfondimento sulla rosa di Ignazio Abate e i giovani che avrà a disposizione nel ritiro di Pinzolo. Abate ha convocato molti profili giovani in ritiro e ci sono profili davvero interessanti che il tecnico proverà a valorizzare: "C’è chi è ormai certo di un posto come Cac­cia­mani e chi, invece, cer­cherà di sfrut­tare le due set­ti­mane di lavoro in altura per tenersi stretta la prima squa­dra". Il reparto più attenzionato è sicuramente la difesa: "È lì che si con­cen­trano le ricer­che di rin­forzi da parte di Petra­chi e nel frat­tempo c’è tutta una serie di cen­trali che si gio­cherà le sue carte. Dellavalle, Carrascosa, Pellini". Tra i pali invece il Toro sembra poter considerarsi coperto per il futuro: "In ritiro c’è Fran­ce­sco Cere­ser, lon­tano parente di un pezzo di sto­ria gra­nata e classe 2008, da anni nel giro delle nazio­nali gio­va­nili. Il 2006 Siviero ha tra­slo­cato in pianta sta­bile in prima squa­dra da sei mesi, Abate ha por­tato con sé anche un gio­va­nis­simo: Pasquale Pel­li­canò".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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