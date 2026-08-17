L'edizione odierna di Corriere Torino apre con la vittoria in Coppa Italia che ha permesse di staccare il pass per i sedicesimi. "La rivoluzione annunciata dal nuovo allenatore è cominciata: cinque undicesimi della formazione titolare erano nuovi. Le risposte arrivate dai debuttanti sono state incoraggianti. Ma a decidere la partita sono stati ancora i più esperti". Il gol del solito Simeone su assist al bacio di Pedersen regala la vittoria ai granata, ma il risultato in questo momento conta poco e Abate vuole vedere soprattutto una crescita nel percorso: "Il suo Toro sta cambiando sistema operativo: vuole essere più giovane e intraprendente". "Abbiamo modificato stile e principi di gioco. E abbiamo tanti concetti nuovi da aggiungere", ha spiegato il tecnico campano. Allo stesso tempo il Toro è ancora un cantiere aperto, come il suo mercato. "Le priorità sono un portiere, un esterno e un centrale mancino, ma anche alleggerire un organico troppo affollato".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino