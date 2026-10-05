"Al Robaldo goleade per U15 e U16, l'Under 17 pareggia. Altro giro, altre goleade: continuano a vincere, convincere e segnare a raffica le selezioni giovanili granata, entrambe reduci da importanti e rotonde vittorie casalinghe contro il Bologna". L'edizione odierna del Corriere Torino mette in prima pagina lo straordinario momento del vivaio del Toro, protagonista di una domenica esaltante tra le mura amiche. Ad inaugurare il weekend perfetto al Robaldo è stata l'Under 15 allenata da Fabio Rebuffi, capace di travolgere i pari età del Bologna con un netto 7-3: "Una prestazione arrembante aperta dal gol di Loreto, autore di una tripletta personale, e chiusa dalle reti di Martina, Caggiano, Repetti e Delle Fratte. Per i ragazzi di Rebuffi si tratta del terzo successo consecutivo, un risultato che proietta con forza i granata in piena zona playoff". Festa grande anche per l'Under 16 guidata da Michele Vegliato, vittoriosa per 4-1 sempre contro la formazione felsinea: "La doppietta di Partemi e i sigilli dei soliti Portuondo e Martellini calano il poker e regalano la terza affermazione di fila a una squadra che si conferma ancora imbattuta in campionato". Unico pareggio di giornata quello dell'Under 17 di Cristian Ledesma, fermata sull'1-1 sul campo della Cremonese grazie alla rete del momentaneo pareggio firmata da Tonon.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.