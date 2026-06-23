L'edizione odierna del Corriere Torino apre con una tegola per il Toro. Franco Israel si è, infatti, infortunato e dovrà operarsi alla spalla, compromettendo così il suo trasferimento al Nacional di Montevideo come dichiarato dallo stesso vicepresidente del club uruguagio. "Si è presentata un'occasione per Israel e ci siamo illusi perché è cresciuto da noi e ha ottime qualità. Ma purtroppo deve sottoporsi ad un intervento alla spalla e ci ha confermato che non verrà". Israel, arrivato la scorsa estate non ha mai convinto: "Dopo 9 presenze da titolare con 23 reti subite e un infortunio che ne ha rallentato il percorso, ha perso il posto da primo portiere e anche la Nazionale uruguaiana". Intanto il Toro prosegue nella sua ricerca del nuovo primo portiere: "Tra i nomi diffusi ci sono quelli di Falcone (Lecce) e soprattutto Ravaglia (Bologna), profilo che nelle ultime settimane avrebbe guadagnato posizioni nelle preferenze granata".

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