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Corriere Torino: "Altro giro, altra formazione: Mandragora non ce la fa"

Corriere Torino: "Altro giro, altra formazione: Mandragora non ce la fa"

Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola

Andrea Croveri
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La probabile formazione del Toro contro il Como (VIDEO)

"L’assenza dell’ex viola costringe Abate a cam­biare in cabina di regia, dove toc­cherà a Bra­ga­nça" si legge sul Corriere Torino a riguardo di Torino-Como: "Si va così verso la nona for­ma­zione diversa in altret­tante gior­nate di cam­pio­nato. Il por­to­ghese, nell’ultima uscita con­tro i brian­zoli, ha gio­cato sol­tanto nel finale, tirando il fiato in vista del ritorno dal primo minuto". La situazione in infermeria mischia le carte e complica il gioco, soprattutto lì dove è chiesto di dirigerlo. Il tecnico dovrà chiedere ai suoi la massima attenzione e zero timore: "Oltre all’ex viola sono indi­spo­ni­bili For­tini e Rodri­guez. Ilkhan con­vo­cato".

Corriere Torino rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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