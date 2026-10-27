Corriere Torino: "Altro giro, altra formazione: Mandragora non ce la fa"

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La probabile formazione del Toro contro il Como (VIDEO)
"L’assenza dell’ex viola costringe Abate a cambiare in cabina di regia, dove toccherà a Bragança" si legge sul Corriere Torino a riguardo di Torino-Como: "Si va così verso la nona formazione diversa in altrettante giornate di campionato. Il portoghese, nell’ultima uscita contro i brianzoli, ha giocato soltanto nel finale, tirando il fiato in vista del ritorno dal primo minuto". La situazione in infermeria mischia le carte e complica il gioco, soprattutto lì dove è chiesto di dirigerlo. Il tecnico dovrà chiedere ai suoi la massima attenzione e zero timore: "Oltre all’ex viola sono indisponibili Fortini e Rodriguez. Ilkhan convocato".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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