Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Cairo: "Cessione? C'è possesso palla, manca il tiro in porta" (VIDEO)
Il Corriere Torino oggi riporta le parole del presidente del Torino Urbano Cairo, dopo la vittoria per 4-1 della Primavera granata sull'Atalanta nel primo giorno del Memorial "Mamma e Papà Cairo". "Ignazio Abate sta plasmando a sua immagine e somiglianza un Toro giovane e con tantissimi giocatori cresciuti in casa". Così scrive l'edizione torinese del quotidiano, che poi riporta le parole del patron granata: ""Ho seguito il mister tutta la passata stagione, avendo Cacciamani in prestito alla Juve Stabia — analizza il presidente —. Ho visto un allenatore bravo, ha temperamento, fa molta attenzione ai dettagli e fa crescere i giovani"". Cairo ha parlato anche ad Andrea Luongo, presente con lui in tribuna a seguire l'Under 20 granata: "Sta facendo bene, gli ho detto “mi raccomando non ti esaltare perché sei molto giovane ed è importante mantenere i piedi per terra”. È passato un treno e ha saputo cogliere l’opportunità, come ho fatto io nella mia vita quando ho comprato Rcs e La 7». Il presidente del Toro, come riporta il giornale del Gruppo RCS, ha poi speso belle parole per Gaetano Oristanio, arrivato dal calciomercato estivo: "Secondo me ha un potenziale incredibile, mi ricordo quando l’ho visto giocare per la prima volta con il Cagliari a Torino. Non lo conoscevo e ho detto “ma questo è forte”. Secondo me non sa nemmeno lui quale potenziale abbia davvero, può fare un campionato spettacolare: la cosa fondamentale è che ci creda".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA