Il Corriere Torino oggi riporta le parole del presidente del Torino Urbano Cairo, dopo la vittoria per 4-1 della Primavera granata sull'Atalanta nel primo giorno del Memorial "Mamma e Papà Cairo". "Igna­zio Abate sta pla­smando a sua imma­gine e somi­glianza un Toro gio­vane e con tan­tis­simi gio­ca­tori cre­sciuti in casa". Così scrive l'edizione torinese del quotidiano, che poi riporta le parole del patron granata: ""Ho seguito il mister tutta la pas­sata sta­gione, avendo Cac­cia­mani in pre­stito alla Juve Sta­bia — ana­lizza il pre­si­dente —. Ho visto un alle­na­tore bravo, ha tem­pe­ra­mento, fa molta atten­zione ai det­ta­gli e fa cre­scere i gio­vani"". Cairo ha parlato anche ad Andrea Luongo, presente con lui in tribuna a seguire l'Under 20 granata: "Sta facendo bene, gli ho detto “mi rac­co­mando non ti esal­tare per­ché sei molto gio­vane ed è impor­tante man­te­nere i piedi per terra”. È pas­sato un treno e ha saputo cogliere l’oppor­tu­nità, come ho fatto io nella mia vita quando ho com­prato Rcs e La 7». Il presidente del Toro, come riporta il giornale del Gruppo RCS, ha poi speso belle parole per Gaetano Oristanio, arrivato dal calciomercato estivo: "Secondo me ha un poten­ziale incre­di­bile, mi ricordo quando l’ho visto gio­care per la prima volta con il Cagliari a Torino. Non lo cono­scevo e ho detto “ma que­sto è forte”. Secondo me non sa nem­meno lui quale poten­ziale abbia dav­vero, può fare un cam­pio­nato spet­ta­co­lare: la cosa fon­da­men­tale è che ci creda".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.