Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato spazio ad un nuovo obiettivo per il centrocampo del Torino. I granata per puntellare la propria mediana pensano a Jens Cajuste del Napoli e stanno già dialogando con la società partenopea: "Lo svedese è rientrato alla società campana dopo le due stagioni in prestito all'Ipswich Town (nella prima è retrocesso in Championship, nella seconda ha contribuito al ritorno in Premier del club), ma è fuori dal progetto di Allegri, come dimostra il fatto che non sia stato neppure convocato per i ritiri estivi di Dimaro e di Castel di Sangro". Il Napoli lo valuta 6-7 milioni di euro, ma Petrachi vorrebbe un prestito con diritto di riscatto. Ma il ds granata dovrà anche pensare a sfoltire la mediana, con il quotidiano sportivo torinese che argomenta: "Prima di provare a portare l'affondo decisivo, Petrachi dovrà però sfoltire il reparto e riuscire a cedere almeno uno dei centrocampisti in rosa". Oltre allo svedese, come riporta il giornale, per il centrocampo il Toro segue anche Kristijan Jakic dell'Augusta.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.