Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su Tuttosport

Federico Marchesi
Atalanta BC v Torino FC - Serie A

Cairo: "Mercato? Se ne occupa Petrachi, qualcuno partirà..." (VIDEO)

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato spazio ad un nuovo obiettivo per il centrocampo del Torino. I granata per puntellare la propria mediana pensano a Jens Cajuste del Napoli e stanno già dialogando con la società partenopea: "Lo svedese è rientrato alla società campana dopo le due stagioni in prestito all'Ipswich Town (nella prima è retrocesso in Championship, nella seconda ha contribuito al ritorno in Premier del club), ma è fuori dal progetto di Allegri, come dimostra il fatto che non sia stato neppure convocato per i ritiri estivi di Dimaro e di Castel di Sangro". Il Napoli lo valuta 6-7 milioni di euro, ma Petrachi vorrebbe un prestito con diritto di riscatto. Ma il ds granata dovrà anche pensare a sfoltire la mediana, con il quotidiano sportivo torinese che argomenta: "Prima di provare a portare l'affondo decisivo, Petrachi dovrà però sfoltire il reparto e riuscire a cedere almeno uno dei centrocampisti in rosa". Oltre allo svedese, come riporta il giornale, per il centrocampo il Toro segue anche Kristijan Jakic dell'Augusta.

Tuttosport

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti