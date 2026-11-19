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90 secondi: "Cairo vende il Toro? Il problema è sempre lo stesso..."
Le parole pronunciate da Urbano Cairo allo "Sport Industry Talk" sono riportate sul Corriere Torino: "Il presidente granata e di Rcs vede segnali incoraggianti: 'C’è un buon processo di crescita in queste prime undici partite, con momenti di forte accelerazione, come le tre vittorie consecutive, e qualche intoppo. Ho fiducia in questo progetto, in Gianluca, nel mister e nei giocatori. Sicuramente si può fare meglio, ma credo che tutti abbiano voglia di mostrare le qualità che possiedono'". In seguito, sul progetto presentato al Comune di Torino: "Gli stadi devono diventare luoghi più accoglienti per i tifosi, sono investimenti che possono produrre ritorni economici importanti".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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