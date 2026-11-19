Le parole pronunciate da Urbano Cairo allo "Sport Industry Talk" sono riportate sul Corriere Torino: "Il pre­si­dente gra­nata e di Rcs vede segnali inco­rag­gianti: 'C’è un buon pro­cesso di cre­scita in que­ste prime undici par­tite, con momenti di forte acce­le­ra­zione, come le tre vit­to­rie con­se­cu­tive, e qual­che intoppo. Ho fidu­cia in que­sto pro­getto, in Gian­luca, nel mister e nei gio­ca­tori. Sicu­ra­mente si può fare meglio, ma credo che tutti abbiano voglia di mostrare le qua­lità che pos­sie­dono'". In seguito, sul progetto presentato al Comune di Torino: "Gli stadi devono diven­tare luo­ghi più acco­glienti per i tifosi, sono inve­sti­menti che pos­sono pro­durre ritorni eco­no­mici impor­tanti".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.