Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su Corriere Torino
"Ignazio Abate ridisegna la difesa granata". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con un focus sulla nuova retroguardia del Torino. Il Torino difende sempre a tre ma sono cambiati due terzi della difesa: "Coco ha traslocato al centro della retroguardia, al posto di Ismajli, che ha perso i galloni da titolare. Ai lati di Saul ci sono due new entry: Comuzzo a destra e Cömert a sinistra". La prima uscita ufficiale contro la Carrarese in Coppa Italia ha dato risposte confortanti ma il vero banco di prova sarà contro il Milan dio Amorim: "Domenica sera l’asticella si alzerà. All’olimpico arriverà il nuovo Milan a tinte lusitane, con Amorim in panchina e un top player come Gonçalo Ramos a guidare l’attacco".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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