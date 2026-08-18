"Ignazio Abate ridisegna la difesa granata". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con un focus sulla nuova retroguardia del Torino. Il Torino difende sempre a tre ma sono cambiati due terzi della difesa: "Coco ha tra­slo­cato al cen­tro della retro­guar­dia, al posto di Isma­jli, che ha perso i gal­loni da tito­lare. Ai lati di Saul ci sono due new entry: Comuzzo a destra e Cömert a sini­stra". La prima uscita uffi­ciale con­tro la Car­ra­rese in Coppa Italia ha dato rispo­ste con­for­tanti ma il vero banco di prova sarà contro il Milan dio Amorim: "Dome­nica sera l’asti­cella si alzerà. All’olim­pico arri­verà il nuovo Milan a tinte lusi­tane, con Amo­rim in pan­china e un top player come Gonçalo Ramos a gui­dare l’attacco".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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