Corriere Torino: "Comuzzo è già un pilastro, anche se..."

Pietro Comuzzo è protagonista nelle pagine del Corriere Torino: "Con l’under 21 azzurra vuole pro­lun­gare la cre­scita che lo ha reso una pedina inso­sti­tui­bile nello scac­chiere di Abate". Il quotidiano ne elogia la duttilità, definendolo "solido, attento e intraprendente", e scrive: "Dopo l’avvio da brac­cetto destro, è pas­sato sul cen­tro­si­ni­stra della linea a tre. Comuzzo ha rispo­sto con con­ti­nuità, gua­da­gnan­dosi spa­zio e fidu­cia", poi: "Il per­corso del Sol­dato pro­cede di pari passo con quello dei com­pa­gni di reparto. Anche Coco e Isma­jli stanno attra­ver­sando una fase posi­tiva: le distanze si accor­ciano, gli auto­ma­ti­smi miglio­rano par­tita dopo par­tita".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.