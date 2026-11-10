Corriere Torino: "Comuzzo è già un pilastro, anche se..."

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90 secondi: "Abate, al Fila il deserto... In difesa resta solo Biraghi" (VIDEO)
Pietro Comuzzo è protagonista nelle pagine del Corriere Torino: "Con l’under 21 azzurra vuole prolungare la crescita che lo ha reso una pedina insostituibile nello scacchiere di Abate". Il quotidiano ne elogia la duttilità, definendolo "solido, attento e intraprendente", e scrive: "Dopo l’avvio da braccetto destro, è passato sul centrosinistra della linea a tre. Comuzzo ha risposto con continuità, guadagnandosi spazio e fiducia", poi: "Il percorso del Soldato procede di pari passo con quello dei compagni di reparto. Anche Coco e Ismajli stanno attraversando una fase positiva: le distanze si accorciano, gli automatismi migliorano partita dopo partita".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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