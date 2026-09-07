Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra anche sui nuovi innesti del Toro. Petrachi aveva affermato l'importanza dei giocatori che erano arrivati per completare la rosa. "Dal Franchi è arrivata una prima promozione per il mercato. Mandragora all’esordio-bis in granata ha segnato un gran gol dell’ex, avviando la rimonta". Ma non è stato solo questo, il numero 8 ha guidato il centrocampo e tutta la squadra con personalità e qualità per tutta la partita. Oltre a lui anche altri nuovi arrivati non hanno sfigurato: "A centrocampo ha brillato Fitz-jim, prezioso nella doppia fase, con grinta e qualità, mentre Bragança ha bagnato l’esordio con una ventina di minuti molto positivi". E' lo stesso portoghese che ha avviato l'azione del 2-1, pescando con un lancio Belgahli, altro nuovo acquisto, che ha servito l'assist per Adams. L'algerino aumenta la concorrenza e le soluzioni sulle corsie, insieme a Patterson, Cacciamani e Fortini. "Il mercato ha iniziato a parlare e la prima risposta è molto incoraggiante. C’è un Toro nuovo che avanza".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino
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