L'edizione odierna di Corriere Torino si concentra anche sui nuovi innesti del Toro. Petrachi aveva affermato l'importanza dei giocatori che erano arrivati per completare la rosa. "Dal Franchi è arrivata una prima promozione per il mercato. Mandragora all’esordio-bis in granata ha segnato un gran gol dell’ex, avviando la rimonta". Ma non è stato solo questo, il numero 8 ha guidato il centrocampo e tutta la squadra con personalità e qualità per tutta la partita. Oltre a lui anche altri nuovi arrivati non hanno sfigurato: "A centrocampo ha brillato Fitz-jim, prezioso nella doppia fase, con grinta e qualità, mentre Bragança ha bagnato l’esordio con una ventina di minuti molto positivi". E' lo stesso portoghese che ha avviato l'azione del 2-1, pescando con un lancio Belgahli, altro nuovo acquisto, che ha servito l'assist per Adams. L'algerino aumenta la concorrenza e le soluzioni sulle corsie, insieme a Patterson, Cacciamani e Fortini. "Il mercato ha iniziato a parlare e la prima risposta è molto incoraggiante. C’è un Toro nuovo che avanza".

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