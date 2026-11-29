"Il Toro perde ma lotta. Granata battuti dalla Lazio dopo una partita combattuta. Cairo: 'Male la sconfitta, ma prestazione importante'". L'edizione odierna del Corriere Torino apre le pagine dedicate ai granata analizzando il ko interno per 2-1 contro la squadra biancoceleste, maturato nonostante un ottimo avvio e una generosa reazione nella ripresa. Il quotidiano ripercorre l'andamento della gara dell'Olimpico Grande Torino, decisa dall'uno-due firmato nel finale di primo tempo da Provstgaard al 42' su calcio d'angolo e da Isaksen due minuti più tardi prima della rete nella ripresa di Ché Adams, riportando la soddisfazione del presidente Urbano Cairo: "'Va male la sconfitta, ma è stata una prestazione importante. Ho visto un buon Toro con Casadei in grande spolvero, Patterson che ha fatto benissimo e anche Gineitis. Sono convinto che le cose possano migliorare molto, vedo la squadra compatta: abbiamo fatto un buon primo tempo ma non dovevamo subire quel secondo gol, poi siamo tornati in campo con molta voglia e aggressività'". In chiusura, spazio alle parole del tecnico Ignazio Abate — che difende il gruppo nonostante il solo punto raccolto nelle ultime cinque giornate — e alla recriminazione dell'attaccante scozzese, uscito tra gli applausi della Maratona: "'Abbiamo fatto una partita seria, giusta, di qualità, intensità e organizzazione ma ci è mancato un po' di cinismo. Io però vedo la luce, ho visto gli occhi giusti e non volto le spalle alla squadra', ha spiegato l'allenatore elogiando anche l'esperimento Gineitis arretrato in difesa e gli ingressi di Pellegri e Zapata. Sulla stessa linea Adams: 'Hanno visto quanto impegno abbiamo messo, rigore su di me? Si poteva fischiare, così come quello su Oristanio alla fine'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.