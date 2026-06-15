L'intervista di Ferrante e la vittoria del Torino Under 13. L’edizione odierna di Torino del Corriere della Sera si apre con un'intervista a Marco Ferrante, interrogato sugli attaccanti granata e il possibile addio in estate. L'ex centravanti del Torino ha passato in rassegna tutti i componenti del reparto offensivo granata celebrandone le caratteristiche: "Sono molto con­tento che sia rima­sto Duvan: là davanti serve un “bisonte” pro­prio come lui. Il colom­biano è un attac­cante esperto e impor­tante. E spero che rimanga anche Simeone, nono­stante certe sirene suda­me­ri­cane. Lui è gio­ca­tore vero, assomiglia. Il Cho­lito incarna lo spi­rito Toro, non molla mai". L'ex attaccante ha detto la sua anche sulla valorizzazione dei giovani sotto il nuovo allenatore Abate: "Se sono gio­vani, forti e ita­liani come Cac­cia­mani è giu­sto tenerli e valo­riz­zarli. Biso­gna ripar­tire pro­prio da loro. Abbiamo visto cosa ha fatto la Nazio­nale negli ultimi anni. È arri­vato il momento di svol­tare, dando un taglio netto con il pas­sato". Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'Under 13 granata e sul trionfo nella seconda edi­zione del tor­neo di cal­cio gio­va­nile Gian­paolo Ormez­zano: "I ragazzi di mister Fabri­zio Ave­nati, capi­ta­nati da Erik Gar­giulo, hanno supe­rato in finale (4-1) i coe­ta­nei del Bra. Sono stati inol­tre pre­miati dagli ex gra­nata Angelo Cere­ser e Serino Ram­panti il migliore por­tiere del tor­neo Vla­di­slav Ione­scu (San Mauro), il miglior gio­ca­tore Fede­rico Cori­gliano (Torino) e il migliore attac­cante Boris Zhuba (Bra)".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere.