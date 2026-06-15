Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
San Mauro, Camolese: "Il Toro ha tanti tifosi che portano avanti la nostra storia (VIDEO)
L'intervista di Ferrante e la vittoria del Torino Under 13. L’edizione odierna di Torino del Corriere della Sera si apre con un'intervista a Marco Ferrante, interrogato sugli attaccanti granata e il possibile addio in estate. L'ex centravanti del Torino ha passato in rassegna tutti i componenti del reparto offensivo granata celebrandone le caratteristiche: "Sono molto contento che sia rimasto Duvan: là davanti serve un “bisonte” proprio come lui. Il colombiano è un attaccante esperto e importante. E spero che rimanga anche Simeone, nonostante certe sirene sudamericane. Lui è giocatore vero, assomiglia. Il Cholito incarna lo spirito Toro, non molla mai". L'ex attaccante ha detto la sua anche sulla valorizzazione dei giovani sotto il nuovo allenatore Abate: "Se sono giovani, forti e italiani come Cacciamani è giusto tenerli e valorizzarli. Bisogna ripartire proprio da loro. Abbiamo visto cosa ha fatto la Nazionale negli ultimi anni. È arrivato il momento di svoltare, dando un taglio netto con il passato". Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'Under 13 granata e sul trionfo nella seconda edizione del torneo di calcio giovanile Gianpaolo Ormezzano: "I ragazzi di mister Fabrizio Avenati, capitanati da Erik Gargiulo, hanno superato in finale (4-1) i coetanei del Bra. Sono stati inoltre premiati dagli ex granata Angelo Cereser e Serino Rampanti il migliore portiere del torneo Vladislav Ionescu (San Mauro), il miglior giocatore Federico Corigliano (Torino) e il migliore attaccante Boris Zhuba (Bra)".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere.
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