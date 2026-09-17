Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Tra le pagine del Corriere Torino oggi c'è un focus dedicato all'intervista a Fortini sui canali social del Torino. L'esterno nato a Camaiore afferma sulla squadra granata e sull'obiettivo: "Siamo una squadra giovane, abbiamo tanta voglia di imparare e di lottare. Ogni giorno ci alleniamo sempre a tutta. Il mio obiettivo? Vivere una grande stagione a livello personale e di squadra. Siamo un grandissimo gruppo e so che possiamo riuscirci". Importante la presenza in squadra di due ex compagni di squadra come Comuzzo e Mandragora: "Pietro mi ha sempre parlato benissimo del Toro e del gruppo: un fattore che ha influito molto sulla mia decisione". Aggiungendo poi sul centrocampista ex Viola: "Rolly mi aiutava più di tutti, sono contentissimo che si sia unito a noi". Spazio anche per le emozioni dell'esordio in granata: "All’esordio in campionato (contro il Milan; ndr) lo stadio era pieno, impressionante: ho provato una bellissima sensazione".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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