Tra le pagine del Corriere Torino oggi c'è un focus dedicato all'intervista a Fortini sui canali social del Torino. L'esterno nato a Camaiore afferma sulla squadra granata e sull'obiettivo: "Siamo una squa­dra gio­vane, abbiamo tanta voglia di impa­rare e di lot­tare. Ogni giorno ci alle­niamo sem­pre a tutta. Il mio obiet­tivo? Vivere una grande sta­gione a livello per­so­nale e di squa­dra. Siamo un gran­dis­simo gruppo e so che pos­siamo riu­scirci". Importante la presenza in squadra di due ex compagni di squadra come Comuzzo e Mandragora: "Pie­tro mi ha sem­pre par­lato benis­simo del Toro e del gruppo: un fat­tore che ha influito molto sulla mia deci­sione". Aggiungendo poi sul centrocampista ex Viola: "Rolly mi aiu­tava più di tutti, sono con­ten­tis­simo che si sia unito a noi". Spazio anche per le emozioni dell'esordio in granata: "All’esor­dio in cam­pio­nato (con­tro il Milan; ndr) lo sta­dio era pieno, impres­sio­nante: ho pro­vato una bel­lis­sima sen­sa­zione".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.