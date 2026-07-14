Tra le pagine del Corriere Torino c'è un approfondimento dedicato a Gineitis e al possibile ruolo nei due in mediana nel 3-4-2-1 di Ignazio Abate. Al centrocampo granata saranno richiesti copertura ed equilibrio e il saper gestire e dettare i tempi della manovra: "Accanto a un gio­ca­tore più por­tato al pal­leg­gio e alla gestione dei tempi, come pos­sono essere Emi­rhan Ilkhan e Ivan Ilic, serve un ele­mento capace di dare coper­tura e inten­sità. Carat­te­ri­sti­che che appar­ten­gono al reper­to­rio del lituano, che all’occor­renza sa anche essere un ottimo assal­ta­tore" - scrive l'edizione torinese del quotidiano. Il Toro è consapevole del valore del lituano e infatti un anno fa gli ha rinnovato il contratto fino al 2029. Aggiunge poi il giornale: "Dopo aver acqui­stato casa a Torino e dopo un’estate tra­scorsa tra il mare e Parigi insieme alla fidan­zata Vilte Miliute, il ven­ti­duenne di Mazei­kiai ha un ruolo in tutti i sensi cen­trale nello scac­chiere gra­nata. Il Toro vuole con­ti­nuare a pun­tare su di lui, pur sapendo che il mer­cato, davanti a un’offerta fuori scala, può sem­pre cam­biare gli sce­nari".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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