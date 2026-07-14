Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
(Video) - Cosa chiede Abate al suo Torino?
Tra le pagine del Corriere Torino c'è un approfondimento dedicato a Gineitis e al possibile ruolo nei due in mediana nel 3-4-2-1 di Ignazio Abate. Al centrocampo granata saranno richiesti copertura ed equilibrio e il saper gestire e dettare i tempi della manovra: "Accanto a un giocatore più portato al palleggio e alla gestione dei tempi, come possono essere Emirhan Ilkhan e Ivan Ilic, serve un elemento capace di dare copertura e intensità. Caratteristiche che appartengono al repertorio del lituano, che all’occorrenza sa anche essere un ottimo assaltatore" - scrive l'edizione torinese del quotidiano. Il Toro è consapevole del valore del lituano e infatti un anno fa gli ha rinnovato il contratto fino al 2029. Aggiunge poi il giornale: "Dopo aver acquistato casa a Torino e dopo un’estate trascorsa tra il mare e Parigi insieme alla fidanzata Vilte Miliute, il ventiduenne di Mazeikiai ha un ruolo in tutti i sensi centrale nello scacchiere granata. Il Toro vuole continuare a puntare su di lui, pur sapendo che il mercato, davanti a un’offerta fuori scala, può sempre cambiare gli scenari".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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