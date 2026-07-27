"Nel ritiro di Pinzolo il nuovo Toro ha già mostrato alcuni dei suoi volti migliori: Ismajli, Luongo, Cacciamani e Njie". Ecco l'apertura del Corriere Torino che cerca di vedere il buono in un ritiro con luci ed ombre. Si sta dunque formando un ossatura alla quale si devono aggiungere altri tasselli: "si appresta ad aggiungerne altri, tra rientri e nuovi arrivi. Oggi si rivedrà Vlasic, pronto a inaugurare la quinta stagione granata con le visite mediche e la prima seduta al Filadelfia, dove ci sarà anche Adams".

Il piano è chiaro affiancare Comert a Ismajli, aggiungere imprevedibilità sulla trequarti con Oristanio. E poi le scoperte, Luongo su tutti, il 18enne che non sta facendo rimpiangere Ilkhan. "Luongo ha conquistato Abate fin dal primo allenamento, incassando i complimenti di Zapata e Simeone", ne parla così il quotidiano.